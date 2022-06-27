استيراد 495 ألف طن قمح لتعزيز المخزون الاستراتيجي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام 2022، بكمية 495 ألف طن للتوريد من مناشئ أوروبا، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس أن موانئ المملكة مستمرة في استقبال بواخر القمح المتعاقد عليها وفق جداول التوريد المعتمدة، مبينا أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كل احتياجات شركات المطاحن من القمح.

وبين أن فترة وصول الدفعة الثالثة المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة نوفمبر 2022- يناير2023، بواقع 8 بواخر موزعة على 3 بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية 185 ألف طن، وعدد 3 بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية 185 ألف طن، وعدد باخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 125 ألف طن، وقد تم دعوة 24 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 13 شركة للمنافسة وتم الترسية على 4 شركات كانت عروضها الأقل سعرا للشحنات المطلوبة.

يذكر أن موسم استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الزراعي الحالي مستمر حتى شهر أكتوبر المقبل، وجرى استلام كمية 326 ألف طن، وذلك في إطار خطتها لتنويع مصادر شراء القمح وتعزيز المخزونات الاستراتيجية منه.

استيراد قمح:

ترسية الدفعة الثالثة 2022

الكمية: 495,000 طن

المناشئ: أوروبا، أمريكا الشمالية والجنوبية، أستراليا

الوصول: نوفمبر - 2022 يناير 2023

النقل 8 بواخر

موزعة على:







3 بواخر لميناء جده بكمية 185 ألف طن



3 بواخر لميناء ينبع بكمية 185 ألف طن



2 باخرة لميناء الدمام بكمية 125 ألف طن



الشركات المتنافسة:

دعوة 24 شركة عالمية

تقدمت13 شركة للمنافسة

الترسية على 4 شركات