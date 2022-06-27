كيمانول تعجل بسداد 50% من قروض الصندوق الصناعي

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وأوضحت كيمانول، في بيان لها أمس أنها تعتزم خلال هذا الأسبوع، سداد مبلغ 122 مليون ريال لصندوق التنمية الصناعية السعودي (تمثل 50% من القرض القائم) وكذلك السداد المبكر لمبلغ 151 مليون ريال للبنوك المقرضة (تمثل 35% من القرض القائم).وذكرت الشركة أنه سيكون لهذه الدفعات أثر إيجابي على النسبة الحالية (Current Ratio)، حيث كانت 1.98 % في الربع الأول من هذا العام ومن المتوقع أن ترتفع لتصل إلى أكثر من 2.1 %، كما أن نسبة القروض إلى حقوق الملكية (Debt to Equity Ratio) ستنخفض من 0.6 % في الربع الأول إلى أقل من 0.34 % بعد سداد الدفعات، مما يعكس المركز المالي الجيد للشركة.
وأشارت إلى أنه سيكون هناك انخفاض في التكاليف المالية بحوالي 4.5 ملايين ريال خلال العام الحالي.
وأفادت أن القرض القائم لصندوق التنمية الصناعية السعودي سيصبح 123 مليون ريال بينما القرض القائم للبنوك سيكون 277 مليون ريال، مضيفة أن ذلك لن يؤثر على فترة القرض حسب الجدولة المعلن عنها بتاريخ 28 فبراير 2021 و23 مارس 2021.
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