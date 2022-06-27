شكرا لقرائتكم خبر كيمانول تعجل بسداد 50% من قروض الصندوق الصناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم شركة كيمائيات الميثانول «كيمانول» السداد المبكر لـ50% من قرض لصندوق التنمية الصناعية السعودي و35% من قرض آخر لبنوك تجارية، وذلك رغبة في تحسين الكفاءة المالية وتخفيض تكاليف التمويل، وامتدادا للرؤية المستقبلية للشركة، مشيرة إلى انخفاض تكاليف التمويل بنحو 4.5 ملايين ريال.

وأوضحت كيمانول، في بيان لها أمس أنها تعتزم خلال هذا الأسبوع، سداد مبلغ 122 مليون ريال لصندوق التنمية الصناعية السعودي (تمثل 50% من القرض القائم) وكذلك السداد المبكر لمبلغ 151 مليون ريال للبنوك المقرضة (تمثل 35% من القرض القائم).

وذكرت الشركة أنه سيكون لهذه الدفعات أثر إيجابي على النسبة الحالية (Current Ratio)، حيث كانت 1.98 % في الربع الأول من هذا العام ومن المتوقع أن ترتفع لتصل إلى أكثر من 2.1 %، كما أن نسبة القروض إلى حقوق الملكية (Debt to Equity Ratio) ستنخفض من 0.6 % في الربع الأول إلى أقل من 0.34 % بعد سداد الدفعات، مما يعكس المركز المالي الجيد للشركة.

وأشارت إلى أنه سيكون هناك انخفاض في التكاليف المالية بحوالي 4.5 ملايين ريال خلال العام الحالي.

وأفادت أن القرض القائم لصندوق التنمية الصناعية السعودي سيصبح 123 مليون ريال بينما القرض القائم للبنوك سيكون 277 مليون ريال، مضيفة أن ذلك لن يؤثر على فترة القرض حسب الجدولة المعلن عنها بتاريخ 28 فبراير 2021 و23 مارس 2021.