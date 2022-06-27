شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الإثنين 27-6-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 27-6-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقى 9.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 623.740 مليار جنيه.

إيقاف تداول سهمين

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمى لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، جى بى أوتو.

البورصة تخسر 9.7 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقى 9.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 623.740 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 288.2 مليون ورقة مالية بقيمة 828.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 30.4 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.53% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.84%، والعرب على 7.63% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.82% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.17%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 55.7 مليون جنيه، 356.1 ألف جنيه، 252.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 25.7 مليون جنيه، 271.9 مليون جنيه، 11.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.99%، ليغلق عند مستوى 9255 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 1656 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 11350 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 3739 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 1736 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 2566 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 3654 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1202 نقطة.

وصعدت أسهم 10 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 100 شركة، ولم تتغير مستويات 73 شركة.

أسهم الخزينة

أعلنت شركات مجموعة مستشفيات كليوباترا، ابن سينا فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، المتحدة للإسكان والتعمير، مصر بنى سويف للأسمنت، شراء الأولى 30 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم، والثانية 400 ألف سهم، والثالثة 830 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالى نسبة أسهم الخزينة التى بحوزة الشركة إلى 2.05%، والرابعة 125 ألف سهم وبذلك تصل إجمالى نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.76% من أسهم رأس المال، والخامسة 414.8 ألف سهم خزينة ليصل الإجمالى 4.1 مليون سهم.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 50 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتى المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، 100 ألف سهم، 8.4 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، تعليم لخدمات الإدارة، سى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 313 ألف سهم، 287.2 ألف سهم، 100 ألف سهم، 821.2 ألف سهم، على التوالى، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتى اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 25 ألف سهم، 1300 ألف سهم، على التوالى، واشترت إدارة بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 112 سهما.

السويدى إليكتريك

قالت شركة السويدى إليكتريك، إن مجلس الإدارة وافق على شروط وبنود عقد القرض المزمع إبرامه فيما بين كلًا من شركة السويدى إليكتريك، ومؤسسة التمويل الدولية بغرض زيادة استثمارات المجموعة عن طريق الاستحواذ على مصانع قائمة متعلقة بنشاط المجموعة أو بناء مصانع جديدة، إلى جانب تطوير أو الاستحواذ على مشروعات محطات طاقة متجددة، وكذلك سيتم استخدام جزء من القرض لشراء أصول جديدة للمصانع القائمة لزيادة القوة والكفاءة الإنتاجية للمجموعة أو غير ذلك فيما لا يتعارض مع أغراض عقد القرض.

الإسماعيلية الجديدة

قالت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، إن الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، قررت تأجيل نظر النزاع لجلسة الأرض مع محافظة الإسماعيلية لجلسة الإثنين الموافق 25 يوليو المقبل.