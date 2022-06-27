شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات البورصة بجلسة الإثنين على رأسها "الخدمات والسيارات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.1%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 3.8%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.7%، ثم قطاع العقارات بنسبة 3.6%، ثم قطاعى المقاولات والإنشاءات الهندسية، والموارد الأساسية بنسبة 2.6%، 2.1%، على التوالي.

كما تراجع قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.9%، أعقبه قطاعى مواد البناء، والسياحة والترفيه بنسبة 1.7%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.6%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.5%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.3%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.1%، وهبط قطاعى الخدمات التعليمية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.9%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.3%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقى 9.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 623.740 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 288.2 مليون ورقة مالية بقيمة 828.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 30.4 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.53% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.84%، والعرب على 7.63% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.82% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.17%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 55.7 مليون جنيه، 356.1 ألف جنيه، 252.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 25.7 مليون جنيه، 271.9 مليون جنيه، 11.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.99%، ليغلق عند مستوى 9255 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 1656 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 11350 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 3739 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 1736 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 2566 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 3654 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1202 نقطة.

وصعدت أسهم 10 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 100 شركة، ولم تتغير مستويات 73 شركة.