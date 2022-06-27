شكرا لقرائتكم خبر عن وسط اشتعال الأزمة.. تونس تتلقى خسائر بالغة بمحاصيل الحبوب والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أدت موجة حر وحرائق قوية إلى أضرار بالغة بمحاصيل الحبوب في تونس، مما دفع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري للتنبؤ بأن الإنتاج لن يرقى إلى مستوى آمال الحكومة

وتأتي الخسائر في إنتاج الحبوب، في الوقت الذي تواجه فيه تونس ارتفاع تكاليف استيراد الغذاء، نتيجة الحرب في أوكرانيا.

من جهته توقع محمود إلياس حمزة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هذا الشهر أن يصل محصول الحبوب في 2022 إلى 1.8 مليون طن، بزيادة قدرها عشرة بالمئة عن العام الماضي.

فيما أشار محمد رجايبية عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الذي يشرف على الزراعات الكبرى أشار إلى الحرائق التي اندلعت في معظم أنحاء البلاد الشهر الماضي، مبينا إن هدف زيادة المحصول لم يعد ممكنا.

وقال "رجايبية" محصول الحبوب لن يتجاوز 1.4 مليون طن بسبب خطر الإتلاف بالحرائق أو عند التجميع بينما يقول الاتحاد وخبراء إن المحصول يعاني أيضا من أضرار مباشرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، التي وصلت بالفعل إلى 47 درجة مئوية هذا الصيف.

ومن المتوقع أن ترتفع إلى 49 درجة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تمثل موجة الحر عائقا أمام المزارعين في جني المحاصيل.