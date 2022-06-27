شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشرات الأمريكية تفتح على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الاثنين، بعد أن خفف انخفاض أسعار السلع الأولية من المخاوف بشأن التضخم ورفع التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيهدئ من وتيرة تشديد سياسته النقدية.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 32.92 نقطة، أو 0.10 في المئة، إلى 31533.60 نقطة عند الفتح، فيما ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند بداية التعامل 9.02 نقطة أو 0.23 في المئة، إلى 3821.75 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 53.40 نقطة، أو 0.46 في المئة، إلى 11661.02 نقطة.