شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة جدة» تقيم فعالية للتوعية بلوائح المنتجات الجلدية والكرتون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت غرفة جدة فعالية ورشة عمل التوعية باللوائح الفنية (اللائحة الفنية للمنتجات الجلدية، واللائحة الفنية لمنتجات الورق والكرتون)؛ وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؛ بحضور عددٍ من مجتمع الأعمال والمهتمين بالحقل الصناعي والاستثماري.

وسلطت ورشة العمل التي قدمها أخصائي مطابقة أول بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الأستاذ عيسى بن عبدالعزيز الملحم؛ على هذه اللوائح وما تختص به من تحديد المتطلبات الأساسية، المشمولة في مجالات هذه اللوائح الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها أثناء عرض ووضع هذه المنتجات في أسواق المملكة، وذلك لضمان صحة وسلامة والمستهلك وشفافية المعلومات المقدَّمة إليه، والمحافظة على البيئة.

يذكر أن اللائحة الفنية لمنتجات الورق والكرتون؛ تطبق على جميع منتجات الورق والكرتون؛ سواءً كان ورق الجرافيك "ورق الطباعة، الكتابة، وورق الجرائد"، وورق التعبئة والتغليف، وورق الكرتون، وورق الكرافت، والورق المقوى والألواح الورقية، والورق الصحي، والورق الصناعي، وعجائن الورق، وتستثنى من اللائحة المنتجات الورقية الملامسة للغذاء، ومنتجات ورق الجدران الخاضعة للوائح فنية أخرى، والمناديل المبللة والمعطرة ومناديل المكياج الخاضعة للهيئة العامة للغذاء والدواء.

كما أن اللائحة الفنية للمنتجات الجلدية تطبق على جميع انواع المنتجات الجلدية سواء كان جلد طبيعي أو جلد صناعي أو خليط منهما أو مصنوعاتها، وتستثنى من اللائحة الأحذية الخاضعة للائحة الفنية للأحذية و ملحقاتها، والجلود قبل الدباغة.