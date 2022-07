تحويلات خطأ وقرصنة.. الضربات تلاحق العملات المشفرة

الدمام - شريف احمد - يبدو أن المصائب لا تأتي فرادى، فتتوالى الضربات والخسائر في مجال العملات المشفرة، وبعد هبوط قيمتها ما يقرب من 70%، تتعرض مؤخرًا لهجمات سرقة واحتيال كبدت العديد من الشركات ملايين الدولارات.

آخر الضحايا كانت شركة Harmony للعملات المشفرة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فأعلنت أن متسللين سرقوا ما قيمته 100 مليون دولار من العملات المشفرة من أحد جسور ”Blockchain” الخاصة بها، وإنها تبحث مع الجهات الأمنية المختصة محاولة التعرف على المتسللين واستعادة الأموال المسروقة.

يعمل Blockchain كدفتر لا مركزي، وهو سجل للمعاملات الرقمية متاح للجمهور ويستخدم في العملة المشفرة، وقالت الشركة في تغريدة على منصة "تويتر": "نعمل على مدار الساعة ونواصل تحقيقنا جنبًا إلى جنب مع مكتب التحقيقات الفيدرالي والعديد من شركات الأمن السيبراني".

قراصنة كوريا الشماليةولم تكن هذا الجريمة هي الأولى، ففي إبريل الماضي اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي قراصنة من كوريا الشمالية مدعومين من الحكومة بسرقة حوالي 620 مليون دولار من العملة المشفرة من اللعبة الافتراضية "Axie Infinity"، وحددت الوكالة الفيدرالية المتسللين المسؤولين عن السرقة باسم مجموعة لازاروس، المرتبطة بحكومة بيونج يانج.

وفي واقعة أخرى، سرق أحد المراهقين عملة مشفرة بقيمة 48 مليون دولار من رجل الأعمال الأمريكي جوش جونز، واعترف الشاب البالغ من العمر 19 عامًا، والذي كان يبلغ من العمر 17 عامًا وقت السرقة عام 2020 أنه استخدم مهاراته للوصول إلى هاتف جونز ثم البريد الإلكتروني، والوصول إلى عملته المشفرة، في الواقعة التي صُنفت أكبر سرقة للعملات المشفرة مُبلغ عنها من ضحية واحدة.

وذكر ديفيد سميث، مسؤول من الخدمة السرية الأمريكية، في مقابلة شهر إبريل الماضي مع شبكة "CNBC" إن وكالته تتعقب تدفق بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى على blockchain لمنع الأنشطة الاحتيالية ومكافحتها.

وعلى الرغم من أن وكالات مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية قد اتخذت خطوات لمكافحة سرقة العملات المشفرة وبرامج الفدية، إلا أن رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ الأمريكي، جاري بيترز، قال إن "الحكومة الفيدرالية تفتقر إلى المعلومات اللازمة لردع هذه الهجمات ومنعها".

