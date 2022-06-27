شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: 6.2‎ % معدل نمو الاقتصاد والصادرات 43 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجاء ذلك خلال اللقاء السنوى لغرفة التجارة الأمريكية، بحضور طارق توفيق رئيس الغرفة، وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى ولفيف من الشركات وقيادات الغرفة.

وأضاف محمد معيط، أن مصر تعاملت بنجاح مع الازمات وحققت معدلات نمو مرتفعة برغم الازمات بلغ 6.2‎%‎ ارتفاعا من 3.7‎%‎ خلال الأزمة، موضحا أن الحكومة عملت على دعم الاقتصاد والقطاعات المتأثرة، بجانب الاستثمار الكبير فى قطاع البنية التحتية.

وأشار وزير المالية إلى أنه تم خفض عجز الموازنة 6.2‎%‎ أيضا، بجانب تحسن كافة مؤشرات الاقتصاد، كاشفا أن إجمالى الصادرات البترولية وغير البترولية بلغت 43 مليار دولار العام الماضى، مع استمرار الصادرات فى الارتفاع خاصة قطاع الأسمدة والكيماويات.