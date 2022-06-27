السياحة والآثار تشارك بالمؤتمر الدولى الثامن لعلم المصريات المقام بالمتحف الإيبيرى بإسبانيا

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان "الفن وعلم الآثار في الدولة القديمة،" شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للأثار في المؤتمر الدولي الثامن لعلم المصريات والذي نظمته جامعة خيان الإسبانية، بالمتحف الإيبيري بإسبانيا.

وجاء المؤتمر بمشاركة مجموعة من علماء وأساتذة الآثار من مختلف دول العالم.

وشارك كلاً من الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان والنوبة بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور هاني الطيب المشرف على المكتب العلمي بمكتب وزير السياحة والآثار بمحاضرتين، حيث قدم الدكتور عبد المنعم سعيد عرضاً تقديمياً عن إعادة صياغة منطقة قبة الهواء بأسوان خلال عصر الدولة القديمة، استعرضت خلاله مجهودات الوزارة في تطوير المواقع الأثرية بأسوان ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة بها لتحسين تجربة الزائرين أثناء تواجدهم بالمواقع الأثرية والمتاحف. كما ألقى الضوء على دور البعثات الأجنبية العاملة في مصر وتعاونها مع الوزارة في مجال الترميم وتطوير المواقع الأثرية وافتتاح عدد من المقابر الأثرية للزيارة والسعي للترويج السياحي لمصر وخاصة في أسوان.

أما الدكتور هاني الطيب المشرف على المكتب العلمي بمكتب وزير السياحة والآثار، فقد شارك بمحاضرة رئيسية حول مقبرة الوزير رع شبسس من عهد الملك جد كارع من الأسرة الخامسة، استعرض خلالها الأجزاء الجديدة التي قام باكتشافها، وأشار إلى إن المقبرة معروفة منذ القرن التاسع عشر ولكن حجرة الدفن والجزء الجنوبي الذي يبلغ عدده أكثر من عشر حجرات تم الكشف عنه حديثا، كما أن حجرة الدفن تحتوي على مناظر رائعة لم تظهر سوى في مقبرة رع شبسس.