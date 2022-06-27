مجموعة بندر الحمود تنجح بإقامة ثلاث مزادات بمبيعات 200 مليون خلال شهر

الدمام - شريف احمد - بمميزات جغرافية عالية وحضور وقوي نجحت مجموعة بندر الحمود للمزادات، بإقامة ثلاثة مزادات وتقع في "مكه المكرمة والرياض والدلم"، تخطت مبيعاتها 200 مليون ريال، يأتي ذلك امتداد لعمل المجموعة الذي بدأ منذ أكثر من خمسة عشر سنة في عالم المزادات العقارية.

وتتميز الثلاثة مزادات بمواقع مهمة تقع بمخطط ولي العهد 5 بمكة المكرمة بأكثر من 70 قطعة سكنية وبمساحات مختلفة، بالتعاون مع شركة عقاريون، ومزاد واحة الرياض ويحتوي على14عقار بالرياض تجارية وسكنية، تحت اشراف مركز الاسناد والتصفية، يضاف الى ذلك مزاد على مزرعة بمساحة 492 ألف متر مربع بالدلم تحت اشراف محكمة الدلم.

جدير بالذكر، أن مجموعة بندر الحمود ورايات للمزادات لديها خبرة كافية في إقامة وتنظيم المزادات والتسويق للمزاد من خلال خبرتها في السوق العقارية الطويلة، وقد تأسست المجموعة برؤية طموحة تعتمد على تنوع اختصاصاتها وشمولية الخدمات التي تقدمها على نطاق المملكة. وكان لها مشاركات فعالة في السوق العقارية منذ سنوات سواء على مستوى التسويق أو التطوير العقاري وعلى مستوى تنظيم المزادات في عدة مدن في المملكة، بما يحقق طموحات وآمال البائع والمشتري في آنٍ واحد.