شكرا لقرائتكم خبر عن مفتاح الإنارة.. "كفاءة الطاقة" يوضح طريقة جديدة لترشيد الاستهلاك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن تقسيم مفتاح الإنارة للمبات يساهم في ترشيد الطاقة وتقليل استهلاكها، مبينين أن هناك العديد من الأسباب ترجع على أهمية التقسيم ولعل في مقدمتها هو إطفاء اللمبة التي لا حاجة لها، بحيث لو كان هناك عده لمبات بمفتاح واحد سيكون هناك خيار للمستهلك واحد هو فتح جميع اللمبات حتى لو لم تكن لها حاجة.

ونوّه المركز إلى أنه لو كان هناك تقسيم لمفاتيح الإنارة سيتم استخدام ما يحتاجه المستهلك بعدد اللمبات بتحديد عبر مقسم المفاتيح في المكان، وهذا الإجراء يساهم في عمليه الترشيد وتقليل حجم المصروف الاستهلاكي للكهرباء شهرياً.

وبين المختص في الإنارة طلال الخالد صاحب إحدى المحلات المختصة، أنهم على إطلاع كامل بالحملات التي يقوم بها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، لتقديم وذلك لتقديم الخدمات المميزة التي تساهم في ترشد الطاقة للمستهلكين، قائلا: نضع خيار للمستهلك في اختيار مفاتيح اللمبات، ونحرص على عرض المفاتيح التي يوجد بها تقسيم كونها المرشدة للطاقة.

وأشار إلى أن أكثر استخدامها داخل المنزل لكن في الأحواش عادة يتم جمع عدد من اللمبات في مفتاح واحد خصوصاً الأحواش الكبيرة، وهذا ما نحرص على توعية المستهلك بأهمية التقسيم مهما كان عدد اللمبات لأن الخيارات تكون أمام المستهلك بصورة اكبر من المفتاح الواحد الذي يعتبر محدود الخيار والذي لا يوزع الإنارة بصورة مميزة في المكان.