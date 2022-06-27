شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 1007 جنيهات للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح سوق الذهب تداولات الأسبوع على ارتفاع طفيف بحوالي جنيهين فقط وقت صياغة هذه السطور، إذ شهد سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 1007 جنيهات مقابل 1005 جنيهات للجرام، وذلك من تحرك سعر اونصة ارتفاع من 1827 إلي 1835 جنيها.

أسعار الذهب اليوم: عيار 18 يسجل 864 جنيها. عيار 21 يسجل 1007 جنيهات. عيار 24 يسجل 1149 جنيها . الجنيه الذهب 8054 جنيها. أونصة الذهب 1835 دولار.

وتشهد الفترة الحالية فى الأسواق حالة من الأضطراب وتصعب التوقعات السليمة فى ظل توتر الأوضاع الجيوسياسية وتفاقم الأزمة الإقتصادية، فمع التراجع الذى تشهدة أسواق الأسهم العالمية وسوق العملات الرقمية كان من المفترض أن نجد سعر مرتفع للذهب ولكن رفع الفائدة الأمريكية والسياسة النقدية المشددة كانت البنوك هى الملجأ الأمن للمستثمرين.

وأوضح تقرير لهيئة المتاجرة على العقود والسلع الأجلة، أن هناك تراجع فى مراكز الشراء من كبار المضاربين على الذهب، وتتوقع جولد بيليون أن أسعار الذهب فى مصر قد تشهد تراجعات طفيفة في حالة رفع الفائدة و تؤكد أن الفائدة تشكل فارق في أسعار الذهب ولكن تظل الأسعار العالمية هى المسؤول الأول والمؤثر على الأسعار بالسوق المحلية بالإضافة للعرض والطلب.

وتشير توقعات جولد بيليون مواصلة أسعار الذهب الإرتفاع من وحول الأسعار الحالية 1007 جنيها وأن كل هبوط فرصة جيدة للشراء بسعر أفضل لنستهدف بذلك 1015جنيها كهدف ومن المرجح أن نشهد أسعار مرتفعة أكثر من مستهدفنا ولكن مستوى 1015جنيها محطة هامة لأسعار الذهب محليا.

شهدت أسعار الذهب استقرارًا بالأسواق المحلية الأسبوع الماضي، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 0.9% هذا الأسبوع، لتسجيل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي، إذ تأثر الطلب على الذهب بالمخاوف من رفع البنوك المركزية المحتمل لأسعار الفائدة لمواجهة التضخم.