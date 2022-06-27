شكرا لقرائتكم خبر عن تسوير الأراضي البيضاء لا يعفي المكلف من التسجيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف برنامج رسوم الأراضي البيضاء أن تسوير الأراضي البيضاء لا يعفي المكلف من تسجيلها لجميع المراحل الأولى والثانية والثالثة.

وأضافت في تغريدة على موقع «تويتر»: إن ذلك يأتي استنادًا على المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء.

وحددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوم الجمعة المقبل، موعدًا رسميًّا للبدء في إلزامية تسوير الأراضي الفضاء للمرحلة الأولى للمناطق الرئيسة (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحاضرة الدمام).

وأكدت في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، أن الوزارة ستبدأ في تطبيق المخالفات اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، على الجهات غير الملتزمة بقرار تسوير الأراضي، داعية ملاك الأراضي للمبادرة بتسوير الأراضي الفضاء.

وأضافت: إن مبادرة تسوير الأراضي الفضاء تستهدف معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري على طرقات وشوارع المدن السعودية ومحاور الحركة الرئيسة فيها، لافتة إلى أن المبادرة تسهم في العملية التنموية للمدن وحفظ حقوق المشاة ورفع جودة الحياة.

وتهدف مبادرة تسوير الأراضي الفضاء إلى تحسين المشهد الحضري، بالإضافة إلى منع التخلص العشوائي من مخلفات البناء، فضلا عن حماية الأراضي من التعديات المخالفة للأنظمة، وكذلك ضبط الأراضي الفضاء الواقعة في الشوارع التجارية وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأرض.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد أطلقت في وقت سابق حملة توعوية استهدفت مُلاك الأراضي الفضاء (التجارية) الواقعة على المحاور الرئيسة ذات الكثافة المرورية العالية في المدن الرئيسة، بهدف رفع مستوى الوعي والمسؤولية حيال تفعيل قرار تسوير الأراضي الفضاء، التي من شأنها المساهمة في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، إضافة إلى أنها تشكل حماية للملاك من التعديات وسوء استخدامات الأراضي، ورفع مستوى أنسنة المدن عبر تشجير الأسوار