شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار تنظم برنامجا سياحيا توعوياً لأبناء المحافظات الحدودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة السياحة والآثار برنامجاً سياحياً توعوياً لعدد56 طالب وطالبة من طلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة من أبناء عدد من المحافظات الحدودية "مطروح والوادي الجديد وشمال سيناء وأسوان"، لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية.

ومن جانبه، أشار أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار للوعي والسياحة الداخلية والوكيل الدائم للوزارة إلى أن هذا البرنامج السياحي التوعوي يأتي في إطار أهداف استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة 2030 لتنمية وإثراء الوعي السياحي والأثري لدى النشىء والشباب وجميع فئات المجتمع، بما يساهم في تعريفهم بالإرث الحضاري والأثري وأهمية الحفاظ عليه وتنمية روح الانتماء لديهم، بالإضافة إلى تنشيط حركة السياحة الداخلية.

وتضمن هذا البرنامج السياحي التوعوي زيارة منطقة أهرامات الجيزة، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ومنطقة مجمع الأديان بمصر القديمة، بالإضافة إلى زيارة قلعة صلاح الدين الأيوبي، والمتحف المصري بالتحرير، ومنطقة الحسين، وشارع المعز.

وقد أشاد المشاركون في هذه الزيارة بتنظيم مثل هذه الزيارات التي تساهم في تعريفهم بالحضارة المصرية العريقة وإثراء تجاربهم بما تتمتع به بلدهم من أماكن سياحية وأثرية متنوعة.