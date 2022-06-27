وزير الإسكان يلتقى ممثلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

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القاهرة - سامية سيد - الجزار يؤكد استعداد وجاهزية مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ لعام 2022 (COP27)

عقد صباح اليوم الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور الوفد الرسمي للوزارة، اجتماعا مع ممثلي برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية، راف توتس، مدير شعبة الحلول العالمية، والدكتور عرفان علي، المدير الاقليمي لدي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وجاء ذلك خلال فعاليات المنتدي الحضري العالمي الذى يعقد حاليا في دولة بولندا WUF11، فى الفترة من 26 إلى 30 يونيو، وتحت عنوان تحويل مدننا من أجل مستقبل حضري افضل.

وفى بداية اللقاء أكد وزير الإسكان استعداد وجاهزية جمهورية مصر العربية لإستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ لعام 2022 (COP27).

كما أوضح راف توتس أنه جار العمل مع وزارة الاسكان، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، ووزارة التعاون الدولي، بهدف عقد اجتماع وزاري لوزراء الاسكان والتنمية المحلية فى المنطقة العربية علي هامش مؤتمر المناخ، لتداول النقاش حول أهم الموضوعات التي تتعلق بأهمية دور المدن المستدامة في التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية التي يعيشها عالمنا الان.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ لعام 2022 (COP27) وفي اطار ذلك يتم انعقاد اجتماعات دورية للجنة العليا الخاصة بالتحضير للحدث، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، بهدف متابعة الترتيبات اللوجيستية، والفعاليات المختلفة، لهذا المؤتمر المهم، المقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.