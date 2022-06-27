شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يشهد حفل تكريم مدير عام إينى العالمية بعد انتهاء فتره عمله فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حفل تكريم ماركو روتوندى مدير عام شركة اينى العالمية بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر والانتقال إلى منصب جديد بمواقع عمل الشركة، وذلك بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء خالد شعيب محافظ مطروح وعدد من قيادات قطاع البترول.

وخلال كلمته وجه المهندس طارق الملا الشكر والتقدير لماركو روتوندى عن جهده والتعاون مع المسئولين فى قطاع البترول خلال فترة عمله فى مصر، مشيراً إلى أن شركة إينى تُعد شريك استراتيجى لمصر منذ الخمسينيات، ونجحت خلال الاعوام الماضية في تحقيق عدة إنجازات شهد بها الجميع خاصة فى قطاع الغاز المصرى، وفى نهاية كلمته، تمنى الملا النجاح والتوفيق لماركو روتوندى في منصبه الجديد .

من جانبه أعرب ماركو روتوندى، عن سعادته البالغة واعتزازه بهذا التكريم وفترة عمله بمصر، موجهاً الشكر لمصر، قيادة وحكومة وشعباً، مشيداً بالتعاون المثمر بين قطاع البترول المصرى بقيادة المهندس طارق الملا وشركة إينى الإيطالية، والذى أدى إلى تحقيق كثيراً من قصص النجاح، متمنياً تحقيق إينى مزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة التى تتمتع بها مصر.