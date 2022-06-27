الارشيف / الاقتصاد

صعود هامشي للمؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة الاثنين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن صعود هامشي للمؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين،إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشر إيجي إكس 70.

 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 9446 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1697 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 11620 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 3818 نقطة.

 

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1774 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 2627 نقطة.

 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا