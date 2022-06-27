شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع وعيار 21 يسجل 1005 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح سوق الذهب تداولات الأسبوع على استقرار ملحوظ وقت صياغة هذه السطور عند نفس مستوى أمس، وذلك مع تسجيل السعر العالمى للمعدن الأصفر لمستويات 1827 دولارا فى حين شهد سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 1005 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 862 جنيها

عيار 21 يسجل 1005 جنيهات

عيار 24 يسجل 1147 جنيها

الجنيه الذهب 8038 جنيها

أونصة الذهب 1827 دولارا.

وتشهد الفترة الحالية فى الأسواق حالة من الاضطراب وتصعب التوقعات السليمة فى ظل توتر الأوضاع الجيوسياسية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، فمع التراجع الذى تشهده أسواق الأسهم العالمية وسوق العملات الرقمية كان من المفترض أن نجد سعر مرتفع للذهب ولكن رفع الفائدة الأمريكية والسياسة النقدية المشددة كانت البنوك هى الملجأ الأمن للمستثمرين.

وأوضح تقرير لهيئة المتاجرة على العقود والسلع الآجلة، أن هناك تراجع فى مراكز الشراء من كبار المضاربين على الذهب، وتتوقع جولد بيليون أن أسعار الذهب فى مصر قد تشهد تراجعات طفيفة فى حالة رفع الفائدة وتؤكد أن الفائدة تشكل فارق فى أسعار الذهب ولكن تظل الأسعار العالمية هى المسؤول الأول والمؤثر على الأسعار بالسوق المحلية بالإضافة للعرض والطلب.

وتشير توقعات جولد بيليون مواصلة أسعار الذهب الارتفاع من وحول الأسعار الحالية 1005 جنيهات وأن كل هبوط فرصة جيدة للشراء بسعر أفضل لنستهدف بذلك 1015جنيها كهدف ومن المرجح أن نشهد أسعار مرتفعة أكثر من مستهدفنا ولكن مستوى 1015جنيها محطة هامة لأسعار الذهب محليا.