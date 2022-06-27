شكرا لقرائتكم خبر عن «تداول» تعتزم إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة 4 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت «تداول»، أمس الأحد، عن نيتها بإطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة، لتكون ثاني منتج مشتقات مالية يتم تداولها في السوق المالية السعودية ، مشيرة إلى أنه اعتبارا من 4 يوليو 2022، ستكون العقود الجديدة متاحة للتداول، بما يمكن المستثمرين المحليين والأجانب من التحوط وإدارة المخاطر بشكل فعال، بالإضافة إلى تنويع المنتجات المتاحة للتداول في السوق.

والعقود المستقبلية للأسهم المفردة هي عقود مستقبلية موحدة تتخذ من سهم شركة معينة أصلا أساسيا لها. وقد تم انتقاء الأسهم من بين مجموعة من الشركات الأكثر سيولة المدرجة في تداول السعودية، وستكون العقود المستقبلية للأسهم المفردة مدرجة ومتداولة في تداول السعودية، شأنها شأن المنتجات الأخرى المتداولة في السوق.

وستتولى شركة مركز مقاصة الأوراق المالية «مقاصة»، مهمة مقاصة وتسوية العقود المستقبلية للأسهم المفردة، تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية.

وقال المدير التنفيذي لـ«تداول» محمد الرميح: «يسرنا إطلاق منتج المشتقات المالية الثاني في «تداول السعودية»، في خطوة أخرى تؤكد التزامنا بتوفير منتجات وخدمات متطورة ومبتكرة للمستثمرين المحليين والدوليين، كما يدعم إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة ازدهار السوق المالية السعودية من خلال تنويع المنتجات المتوافرة وتعزيزها بأدوات تحوط فعالة لإدارة المخاطر والحد من الخسائر عند أي ظروف اقتصادية معاكسة».

ويمكن لجميع المستثمرين تداول العقود المستقبلية للأسهم المفردة عن طريق أعضاء المشتقات المسجلين، والتي تشمل أصولها الأساسية 10 شركات، هي: مصرف الراجحي، أرامكو، البنك الأهلي السعودي، مصرف الإنماء، سابك، إس تي سي، كيان السعودية، الشركة السعودية للكهرباء، المراعي، ومعادن.

وقد تم اختيار الشركات بناء على قائمة من المعايير التي تهدف إلى ضمان توافر السيولة لتلبية متطلبات السوق، والحفاظ على نزاهة السوق، وتمكين الإدارة الفعالة للمحافظ الاستثمارية والتحوط من المخاطر.

يُشار إلى أن «تداول» أطلقت سوق المشتقات المالية في عام 2020م، وتسعى إلى طرح منتجات مشتقات مالية أخرى، تتضمن عقود الخيارات للأسهم المفردة.