شكرا لقرائتكم خبر عن «كواي» تتلقى استقبالا واسعا من مجتمع التواصل الاجتماعي وصانعي المحتوى في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت «كواي»، إحدى أكبر شبكات التواصل الاجتماعي في العالم لمقاطع الفيديو القصيرة، استقبالها مجموعة واسعة من مجتمع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية ، لافتة إلى النجاح التي تحققه من خلق التأثير الإيجابي لصناعي المحتوى منذ إطلاقها مؤخرا في المملكة.

وتضم «كواي» أكثر من 250 مليون صانع محتوى من جميع أنحاء العالم، وأكثر من 26 مليار تحميل جديد للتطبيق كل يوم، لتتضمن الآن مستخدمين جددا من محبي التقنيات المتطورة في المملكة الذين يستكشفون المنصة، ويتفاعلون مع المحتويات المميزة لمقاطع الفيديو القصيرة التابعة لها.

ويتماشى هذا الإنجاز مع الحجم المتزايد داخل المملكة لاستخدام الهواتف الذكية، والنمو في طلب المستخدمين لمنصات متنوعة لمشاركة المعلومات والتواصل الفوري من خلال محتويات فيديوهات القصيرة، خاصة أن السعودية سجلت مؤخرا أكبر معدلات في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى العالم، بمتوسط 3 ساعات و24 دقيقة يوميا.

وقال رئيس عمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في «كواي»، تشي تزو (كريس): «نحن غاية في الحماسة للتفاعل مع صناع المحتوى عبر منصتنا «كواي» مع مجتمع التواصل الاجتماعي في السعودية، وعلى ثقة بأننا معا سنسهم في تعزيز مجتمع محلي متنوع الأفكار والثقافات والارتقاء بإبداعاتهم وأفكارهم في صنع المحتوى، لنقدم لهم تجربة متكاملة تتضمن الشعور بالرضا والسعادة».

وأضاف كريس: «تُعد المملكة العربية السعودية من أكبر الأسواق لوسائل التواصل الاجتماعي وصناعة المحتوى على مستوى العالم، والتي تدعمها برؤية المملكة 2030 الهادفة لتعزيز والارتقاء بقطاع الثقافة والترفيه، وتشجيع التنوع الاقتصادي والاقتصادي محليا وإقليميا. تفخر «كواي» بأن تكون جزءا من هذه الإستراتيجية، ويسرها أن توفر لهواة المحتوى الفيديو القصير والجمهور بشكل عام منصة تواصل الاجتماعي تعكس الأصالة في صنع المحتوى ودقتها للمعلومات المعتمدة والترفيه الذي يتماشى مع اللغات والثقافات المحلية».