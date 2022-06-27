شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الجمارك يعود للقاهرة عقب مشاركته فى اجتماعات "الجمارك العالمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى مطار القاهرة الدولى منذ لحظات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية عائدا من بلجيكا، عقب مشاركته على رأس الوفد المصرى فى الجلسات والاجتماعات الدورية لمنظمة الجمارك العالمية World Customs Organization (WCO) والتى تم عقدها خلال الفترة من 23 حتى 25 يونيو 2022 بمقر منظمة الجمارك العامية بمدينة بروكسل البلجيكية بحضور الشيخ أحمد بن حمد ال خليفة رئيس مجلس منظمة الجمارك العالمية رئيس الجمارك البحرينية وكونيو ميكوريا أمين منظمة الجمارك العالمية وممثلى 184 دولة المصرية من أعضاء مجلس منظمة الجمارك العالمية.

وبدأت هذه الفعاليات بالمشاركة فى اجتماعات الدورة رقم 86 للجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية فى الفترة من 20 إلى 25 يونيو، تلاها الاجتماع الإقليمى رقم (52) لإقليم منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط والأدنى يوم 22 يونيو 2022 وأخرها اجتماعات الجلستين رقمى 139و 140 لمجلس التعاون الجمركى بمنظمة الجمارك العالمية خلال الفترة من 23 حتى 25 يونيو 2022.

وخلال الاجتماعات تم تزكية الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك البحرينية رئيساً لمجلس منظمة الجمارك العالمية، لفترة استثنائية ثالثة للعام 2022-2023م

ونجحت مصر فى الاحتفاظ بعضوية لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية بعد منافسة قوية مع بعض البلدان الشقيقة.

وفاز المرشح المكسيكى بمنصب نائب أمين عام منظمة الجمارك العالمية وفازت صورة من جمارك أوكرانيا بجائزة أفضل صورة فى المسابقة السنوية لأفضل الصور.

وقال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك إن المشاركة فى هذه الاجتماعات تستهدف تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الدول بما ينسجم مع معايير منظمة الجمارك العالمية، والاستفادة قدر الإمكان من التسهيلات والخبرات التى تقدمها منظمة الجمارك العالمية للإسهام فى تطوير وتحديث العمل الجمركى وتحسين كفاءته، وتبنى أفضل المعايير فى مجال أمن وتسهيل سلسلة التزويد فى التجارة الدولية.

وأشار إلى أنه خلال هذه الاجتماعات تم مناقشة عدة موضوعات منها الجمارك الرقمية ومنشور المنظمة حول تعزيز دور الجمارك فى المناطق الحدودية الهشة والجمارك الخضراء بما لها من آثار إيجابية على البيئة والصحة العامة لكل مواطنى الدول الأعضاء وتصور حول جدوى إنشاء شبكة ومنصة الجمارك للتجارة العالمية والتى يتم من خلالها تبادل المعلومات التجارية بين كافة الدول الاعضاء ويمكن لكل الدول الاعضاء بالمنظمة الاستفادة منها ومناقشة تقرير بناء القدرات وتقرير اللجنة الفرعية للنزاهة وغيرها من الموضوعات الفنية مثل التعريفة وقواعد المنشأ ومستجدات عملية تقييم البضائع.

وعلى هامش الزيارة التقى الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك مع رئيس الجمارك الكورية فى إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين؛ بما يُسهم فى الحد من المخالفات الجمركية، وتسهيل حركة التجارة بين البلدين.

كما عقد اجتماعا مع جابين لو المسئول الفنى بإدارة شئون التعريفات والتجارة لمناقشة بعض الموضوعات الهامة فى مجال التقييم الجمركى.