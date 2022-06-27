أخبار البورصة اليوم الأحد 26-6-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 26-6-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 633.403 مليار جنيه.

البورصة تخسر 1.9 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 633.403 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 252.4 مليون ورقة مالية بقيمة 482.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 25.6 ألف عملية لعدد 178 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66.18% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 33.37%، والعرب على 0.45% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.47% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.52%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 13.2 مليون جنيه، 12.6 مليون جنيه، 170.8 ألف جنيه، 29.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 2.4 مليون جنيه، 53 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04%، ليغلق عند مستوى 9443 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1696 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 11618 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3818 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1774 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2627 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3701 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1200 نقطة.

وصعدت أسهم 40 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 50 شركة، ولم تتغير مستويات 88 شركة.

المجموعة المصرية العقارية

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، استمرار إيقاف التعامل على الورقة المالية المجموعة المصرية العقارية، لحين الحصول على رد وافٍ من الشركة في الأصول العقارية المملوكة للشركة مدعومًا بالمستندات، وكذا قيامها بتقديم خطاب من البنك يتضمن تفاصيل وحيثيات الموضوع.

وأعلنت الشركة العربية للصناعات الهندسية، بيع المساهم أيمن إبراهيم النحاس عدد 6.9 مليون سهم بسعر جنيه بقيمة إجمالية 6.9 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 16.14% إلى 12%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية.

أسهم خزينة

أعلنت شركات مجموعة مستشفيات كليوباترا، ابن سينا فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، المتحدة للإسكان والتعمير، مصر بني سويف للأسمنت، شراء الأولى 3.1 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم، والثانية 2 مليون سهم، والثالثة 653.5 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.03%، والرابعة 52 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.72% من أسهم رأس المال، والخامسة 4718 سهم خزينة ليصل الإجمالي 3.7 مليون سهم.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 20 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية لنظم التعليم الحديثة، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 5.2 مليون سهم، 49.5 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، جدوى للتنمية الصناعية، تعليم لخدمات الإدارة، بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 578 ألف سهم، 8 آلاف سهم، 113 ألف سهم، 200 ألف سهم، 929.8 ألف سهم، 25 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي حديد عز، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 15 ألف سهم، 208 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 4049 سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحققت شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، إيرادات بلغت 20.9 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر عام 2021 مقابل 36.9 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 43.37%، وبلغت صافي الخسائر 11 مليون جنيه مقارن مع 26.1 مليون جنيه بنسبة انخفاض 142.21%.

كما أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية، تحقيق إيرادات بلغت 2.4 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 1.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 29.1%، وبلغ صافي الربح 142 مليون جنيه مقابل أرباح 123 مليون جنيه بنسبة نمو 15%.

وحققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، إيرادات بلغت 3.1 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 825.4 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 378%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 481.9 مليون جنيه مقارنة بخسائر مليار جنيه.

فيما أعلنت عدد من الشركات، موافقة الجمعية العامة على الموازنة التقديرية للعام المالي 2022/2023، وتستهدف شركة القناة للتوكيلات الملاحية تحقيق إيرادًا للنشاط الأساسي قدره 69.5 مليون جنيه، وصافي ربح قدره 200 مليون جنيه.

المشروعات الصناعية

قالت شركة المشروعات الصناعية والهندسية، إنه صدر حكم في الاستئناف رقم 514 لسنة 13 اقتصادية القاهرة، المقام من الشركة ضد المصفي بصفته بتاريخ 17 يناير عام 2022، بالحجز على حسابات الشركة بالبنوك للوفاء له بالمبلغ الصادر به الحكم علمًا بأن رصيد الشركة لدى البنوك يغطي المبلغ المحجوز به وجاري تنفيذ الحكم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع الحجز، يأتي ذلك بعد قيام المصفي القانوني لاتحاد العاملين المساهمين للشركة ضد الشركة بإلزامها بأداء مبلغ 3 ملايين جنيه قيمة كوبونات الأرباح عن السنة المالية 1998/1999 الخاصة باتحاد المساهمين مع الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 24 أبريل عام 2019 حتى تاريخ السداد.

مصرف أبو ظبي

قال مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، إن ما جاء في أحد المنشورات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بصيغة ملف PDF بوجود معاملات مصرفية بينه وبين مجموعة بيت الخبرة بعيد تمامًا عن الصحة، مناشدًا بتحري الدقة، وعدم تداول أية معلومات يرد فيها اسم المصرف دون الرجوع للمصادر الرسمية به، لما لذلك من تأثير سلبي على سمعة المصرف وعملائه.

حديد عز

قالت شركة حديد عز، ردًا على ما نشر بإحدى الصحف المحلية بخصوص معاملات استثمارية على أسهم الشركة، فأنها ليس لديها علم بهذا الموضوع، كما تؤكد أن الشركة حريصة على الالتزام بقواعد الإفصاح.

مدينة نصر للإسكان

قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، ردًا على الخبر المنشور بشأن استحواذ شركة الدار الإماراتية على حصة أغلبية من أسهم الشركة، فأنها لم تتلقى عرض رسمي من الشركة الإماراتية، وعدم وجود جديد في هذا الشأن، وليس هناك أي مفاوضات جدية مع أي مستثمر، وفي حالة وجود أية تفاصيل جديدة أو تغيرات تستوجب الإفصاح سيتم الإخطار بها، ومن الطبيعي للشركات في القطاع العقاري أو أية شركات في نفس المجال أن تتقابل للتشاور في إطار النشاط اليومي للشركات والتعاون بينهم.