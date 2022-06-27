شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام "أوابك" يلتقى طارق الملا وزير البترول لبحث التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية ، بعلي بن سبت، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، لبحث التعاون المشترك.

وأشار بيان صحفى مساء اليوم لأنه تم خلال اللقاء بإطلاع وزير البترول طارق الملا بما قامت به الأمانة العامة من إنجازات خلال الفترة الاخيرة وفقا لما جاء في خطة تفعيل وتطوير نشاط المنظمة المعتمدة من قبل مجلس وزراء المنظمة، والتي تقضي بتطوير أعمال المنظمة بما يتماشى مع الأهداف التي أنشئت من أجلها، ولتواكب آخر المستجدات بما يضمن لها الانتشار الواسع على الصعيد العربي والعالمي.

يذكر أن خطة التطوير التي اتُخذت كخارطة طريق تسير عليها أنشطة الأمانة العامة قد اشتمتلت على إثنى عشر مجالا للتطوير، على راسها تفعيل العلاقة بين الأمانة العامة للمنظمة والشركات العربية المنبثقة عنها، وتعزيز وتفعيل البحث العلمي ، وتفعيل دور المنظمة في التدريب، وتطوير وتفعيل دور الإعلام البترولي.