شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 26-6-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 26-6-2022.

البورصة تخسر 1.9 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 633.403 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 252.4 مليون ورقة مالية بقيمة 482.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 25.6 ألف عملية لعدد 178 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66.18% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 33.37%، والعرب على 0.45% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.47% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.52%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 13.2 مليون جنيه، 12.6 مليون جنيه، 170.8 ألف جنيه، 29.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 2.4 مليون جنيه، 53 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04%، ليغلق عند مستوى 9443 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1696 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 11618 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3818 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1774 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2627 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3701 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1200 نقطة.

وصعدت أسهم 40 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 50 شركة، ولم تتغير مستويات 88 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق اكتتاب مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر-1 بسعر إغلاق 1.598 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 42.81%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 12.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.77%.

- مدينة نصر للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 2.560 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.94%.

- مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر بسعر إغلاق 12.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.53%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 16 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.54%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- جي بي أوتو بسعر إغلاق 2.720 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.53%.

- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 2.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.15%.

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 0.783 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.09%.

- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 0.451 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.85%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 8.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.64%.