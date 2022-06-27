شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: لا نية لتعديل شروط البناء الجديدة فى القاهرة الكبرى والمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ردا على سؤال بالملتقى العقارى المصرى السعودى الذى أقيم مساء اليوم الأحد بحضور عدد كبير من الشركات السعودية، أنه لن يجرى تعديل الشروط البنائية الجديدة سواء بالقاهرة أو المحافظات، وذلك لكونها أحد وسائل الضبط للبناء خاصة فى المناطق التى شهدت عشوائية كبيرة خلال السنوات الماضية.

وكان "عباس" قال فى كلمته إنه سيصدر قرارات بإنشاء 3 مدن جديدة بخلاف 14 مدينة جرى الانتهاء منها خلال 8 سنوات ليصل عدد المدن الجديدة 43 مدينة جديدة، واستثمارات المجتمعات العمرانية تصل إلى 150 مليار جنيه هذا العام وهو رقم ينمو سنوياً، وجرى الانتهاء من تخصيص 600 ألف وحدة سكنية.

وأعلن خلال كلمته، أن مصر تنتج 32 مليون متر مكعب يومياً وحاليا يجرى تحلية 1.4 مليون متر مكعب ونسعى إلى الوصول إلى 6 مليون متر مكعب يومياً خلال العشر سنوات المقبلة، وهو ما يكشف نهضة عمرانية ضخمة، حيث واصلت الدولة توسيع حجم الإنفاق فى البنية الأساسية لتهيئة المناخ للاستثمار.

وأشار إلى أن الأراضى يجرى طرحها إلكترونيا بأسعار ميسره وبشفافية كاملة وذلك تسهيلا على المطورين، ومع زيادة عدد الشركات كان هناك حاجة إلى ضوابط جديدة وجرى الاتفاق على هذه الضوابط مع المستثمرين والمطورين العقاريين حتى يكون هناك حوار حقيقى بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة للجميع.