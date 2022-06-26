شكرا لقرائتكم خبر عن لولو السعودية تكشف عن الصفقات التقنية المذهلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تم تدشين مهرجان "هيا نتواصل" للتواصل الرقمي يوم 24 يونيو في أطياف مول بالرياض، المملكة العربية السعودية من قبل سعد الضاوي، أحد أبرز المؤثرين المهتمين بالتقنية في المملكة العربية السعودية. وسيتضمن هذا المهرجان أفضل العروض على العلامات التجارية المتميزة للهواتف الذكية والإكسسوارات، وستكون هناك أفضل الخصومات والعروض على الأونلاين أيضا.

قال السيد شهيم محمد، المدير التنفيذي لأسواق لولو هايبرماركت المملكة العربية السعودية: "يأتي مهرجان السلع الرقمية ’هيا نتواصل’ في الوقت المناسب تمامًا لفصل الصيف حيث يتطلع الناس إلى تحديث هواتفهم وكاميراتهم وملحقاتهم لقضاء العطلة الصيفية. ونقدم أفضل الصفقات والمنتجات لإسعاد المتسوقين لدينا وبأفضل الأسعار. في هذا اليوم وهذا العصر، يجب أن نكون على .... بأحدث التقنيات لنحافظ على فعاليتنا. "

تستمتر العروض حتى 5 يوليو في جميع المتاجر في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وعبر الإنترنت على www.luluhypermarket.com