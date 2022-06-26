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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي، تنظمه اليوم وزارة الاستثمار، بحضور عدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات السعودية والإيطالية وممثلي القطاع الخاص من الجانبين. وتتضمن أعمال المنتدى جلسات حوارية لمناقشة أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة بين البلدين في مجالات البنية التحتية والنقل والثقافة والطاقة المتجددة، واستعراض أبرز تطورات بيئة الأعمال في المملكة والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030. وستتخلل المنتدى اجتماعات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص من الجانبين لبحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة للمستثمرين الإيطاليين. وستتخلل المنتدى اجتماعات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص من الجانبين لبحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة للمستثمرين الإيطاليين.

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