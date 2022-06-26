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وأعرب الرئيس التنفيذي لـ (ثقة) أيمن الفلاّج عن سعادته بالانضمام للمنظمة وإبراز التزام الشركة بتسخير ممكنات ثقة لتمكين الازدهار الرقمي للجميع، مشيرا إلى أن هذه الشراكة سيكون لها بالغ الأثر في تبادل الأفكار والحلول، إلى جانب تعزيز التعاون بشأن أهداف التحول الرقمي للمنظمة؛ ومن ثم المساعدة في تحفيز وتعزيز منظومة رقمية فعالة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي؛ لتحقيق الشمول الرقمي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منظمة التعاون الرقمي (DCO)، أعلنت انضمام شركة (ثقة) بصفة مراقب رسمي في المنظمة، حيث يأتي انضمام الشركة في الوقت الذي تزداد فيه يوما تلو الآخر عضوية المنظمة التي تعمل على تمكين الازدهار الرقمي، مع التركيز على مبادرات الاقتصاد الرقمي التي تدعم الشباب ورواد الأعمال والنساء حول العالم.وأعرب الرئيس التنفيذي لـ (ثقة) أيمن الفلاّج عن سعادته بالانضمام للمنظمة وإبراز التزام الشركة بتسخير ممكنات ثقة لتمكين الازدهار الرقمي للجميع، مشيرا إلى أن هذه الشراكة سيكون لها بالغ الأثر في تبادل الأفكار والحلول، إلى جانب تعزيز التعاون بشأن أهداف التحول الرقمي للمنظمة؛ ومن ثم المساعدة في تحفيز وتعزيز منظومة رقمية فعالة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي؛ لتحقيق الشمول الرقمي.

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