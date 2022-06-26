شكرا لقرائتكم خبر بدء تداول العقود المستقبلية للأسهم المفردة 4 يوليو المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم مجموعة تداول السعودية إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة، ابتداء من 4 يوليو، لتكون ثاني منتج مشتقات مالية يتم تداولها في السوق المالية السعودية.

وأشارت «تداول السعودية» في بيان لها، إلى أن العقود الجديدة ستكون متاحة للتداول، بما يمكن المستثمرين المحليين والأجانب من التحوط وإدارة المخاطر بشكل فعال، إضافة إلى تنويع المنتجات المتاحة للتداول في السوق.

وأوضحت أن العقود المستقبلية للأسهم المفردة هي عقود مستقبلية موحدة تتخذ من سهم شركة معينة أصلا أساسيا لها، وتم انتقاء الأسهم من بين مجموعة من الشركات الأكثر سيولة المدرجة في تداول السعودية، وشأنها شأن المنتجات الأخرى المتداولة في السوق، وستتولى شركة مركز مقاصة الأوراق المالية «مقاصة» مهمة مقاصة وتسوية العقود المستقبلية للأسهم المفردة، تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية.

وبينت أن جميع المستثمرين يمكنهم تداول العقود المستقبلية للأسهم المفردة عن طريق أعضاء المشتقات المسجلين، التي تشمل أصولها الأساسية 10 شركات وهي: مصرف الراجحي، أرامكو السعودية، البنك الأهلي السعودي، مصرف الإنماء، سابك، إس تي سي، كيان السعودية، الشركة السعودية للكهرباء، المراعي ومعادن، وقد تم اختيار الشركات بناء على قائمة من المعايير التي تهدف إلى ضمان توافر السيولة لتلبية متطلبات السوق والحفاظ على نزاهة السوق، وتمكين الإدارة الفعالة للمحافظ الاستثمارية والتحوط من المخاطر.

وقال المدير التنفيذي لتداول السعودية محمد الرميح: إن إطلاق منتج المشتقات المالية الثاني في «تداول السعودية»، خطوة تؤكد التزامنا بتوفير منتجات وخدمات متطورة ومبتكرة للمستثمرين المحليين والدوليين، وأضاف «يدعم إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة ازدهار السوق المالية السعودية من خلال تنويع المنتجات المتوفرة وتعزيزها بأدوات تحوط فعالة لإدارة المخاطر، والحد من الخسائر عند أي ظروف اقتصادية معاكسة».

يذكر أن «تداول السعودية» أطلقت سوق المشتقات المالية في 2020، وتسعى إلى طرح منتجات مشتقات مالية أخرى، تتضمن عقود الخيارات للأسهم المفردة.

تعرف على العقود المستقبلية للأسهم المفردة:







تعرف على العقود المستقبلية للأسهم المفردة:



تعد ثاني منتج مشتقات مالية يتم تداوله في تداول السعودية



ستكون متاحة للتداول اعتبارا من 4 يوليو 2022



تمثل اتفاقا ملزما بين المشتري والبائع بإتمام صفقة في تاريخ محدد في المستقبل



يتم اشتقاق قيمة العقود المستقبلية للأسهم المفردة من قيمة الأسهم الأساسية



تتيح إمكانية البيع على المكشوف دون امتلاك الأسهم الأساسية



تركز على أسهم شركة فردية واحدة بدلا من مجموعة أسهم (العقود المستقبلية للمؤشرات)



اختيار 10 شركات في المرحلة الأولى بناء على معايير تضمن توافر السيولة



»مقاصة« ستتولى مقاصة وتسوية العقود وفق أفضل الممارسات العالمية



لا يحق لحاملي العقود المستقبلية التصويت في الجمعيات العمومية



لا يحق لحاملي العقود المستقبلية الحصول على أرباح الشركات



تمكن المتداولين من استكشاف الحركة السعرية للأسهم الأساسية



يمكن تداولها عن طريق فتح حساب لدى وسيط مسجل لتداول المشتقات



تتحرك العقود المستقبلية للأسهم المفردة عادة مع حركة الأسهم الأساسية



تمكن المؤسسات والأفراد من التحوط لمحافظهم لتقليل الخسائر



تتيح الوصول إلى السوق برأس مال أقل من خلال الهامش المبدئي



تسمح بزيادة الربحية من خـلال الاستفادة من خاصية الرافعـة المالية



تحتوي على مخاطر ناتجة عن تقلبات السوق وسيولة السوق



10 شركات في المرحلة الأولى هي: