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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 183 جولة تفتيشية نفذها فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران الأسبوع الماضي على منافذ البيع في المحافظات الشمالية.
وأوضحت تجارة نجران أن الجولات الرقابية مستمرة خلال الأيام القادمة، على جميع المحافظات الشمالية لجميع الأنشطة للتأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك، وعدم وجود أي ممارسات مخالفة أو حالات اشتباه تستر تجاري.وشملت الزيارات التفتيشية محافظات يدمة، وبدر الجنوب، ومراكز الخانق وهدادة، وأسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط وتحرير 8 مخالفات تجارية لعدد من المنشآت المخالفة.
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