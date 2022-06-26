شكرا لقرائتكم خبر عن الفنار تبرم اتفاقيات بقيمة ملياري ريال في مشروعات متنوعة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بالتزامن مع زيارة ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر والتي تضمنت توقيع عدد من الاتفاقيات وإبرام صفقات بين القطاع الخاص في البلدين، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وقعت شركة الفنار العالمية للتطوير اتفاقيات بقيمة 2 مليار ريال على عدة مجالات، وهي: توطين تقنيات توليد الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتنفيذ مشاريع تقنية المعلومات ومراكز البيانات والأمن السيبراني والحلول الرقمية.

من جهته، قال المهندس عامر العجمي، النائب التنفيذي للرئيس، إن شركة الفنار متواجدة بالأسواق العالمية، ومنها السوق المصرية منذ عدة سنوات من خلال عدة مشاريع أهمها مشروع محطة الطاقة الشمسية في منطقة بنبان بقدرة 50 ميجا وات، كما نتطلع لمزيد من الاستثمارات في مصر و أفريقيا.