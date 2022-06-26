شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تدعو العالم إلى الاتحاد لاستعادة إمدادات الغذاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، خلال اجتماع برئاسة ألمانيا لمجموعة السبع، يوم الجمعة، العالم إلى الاتحاد لاستعادة سلسلة الإمدادات الغذائية العالمية.

وقالت "مارسودي"، التي شاركت في رئاسة المؤتمر الوزاري حول الاتحاد من أجل الأمن الغذائي العالمي مع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة والسنغال، إن الحرب كانت دائمًا مأساة إنسانية.

وأضافت في بيان يوم الأحد، أن آثار الحرب لم تقتصر على منطقة واحدة فقط، مشيرة إلى أن الحرب المستمرة دمرت سلسلة النظام الغذائي العالمي التي أضعفتها الجائحة وتغير المناخ في السابق.

وأشارت إلى أنه "في هذا الوقت العصيب، ليس أمام العالم خيار آخر سوى الاتحاد لاستعادة القدرة الغذائية العالمية على الصمود".

وفيما يتعلق بهذا الموضوع، أوضحت الوزيرة مسألتين هامتين يجب القيام بهما على المدى القصير. أولاً ، لا يمكن للعالم أن يتخلى عن إيجاد حل سلمي في أوكرانيا من خلال الاستمرار في دعم القانون الدولي. وقالت "يجب وقف هذه الحرب على الفور وعلى جميع الأطراف المساهمة في هذه القضية".

كما أكدت أنه يجب على العالم أن يستعيد على الفور سلسلة إمداد الغذاء والأسمدة العالمية التي تعطلت بسبب الحرب، قائلة: "إذا فشل العالم في معالجة أزمة الأسمدة، فإن ذلك سيؤدي إلى أزمة أرز تتعلق بمصير أكثر من ملياري نسمة في العالم".