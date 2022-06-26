شكرا لقرائتكم خبر 842 مليونا في حسابات مستفيدي سكني لشهر يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أودع صندوق التنمية العقارية 842 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري لشهر يونيو 2022 ، وذلك تأكيدا لاستمرارية الدعم السكني للأسر لتملك المسكن الأول.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي أن إجمالي الدعم لشهر يونيو بلغ 842 مليون ريال، خصصت دعما لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، موضحا أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر يونيو 2022 تجاوز 38.4 مليار ريال.

وأكد ابن ماضي استمرارية الدعم السكني لمستفيدي «القرض المدعوم»، مبينا أن المستفيدين المستحقين للدعم السكني أصبح لديهم 9 خيارات تمويلية وسكنية تمنحهم حلولا مرنة ومتنوعة وبما يتوافق مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية لتمّلك المسكن بكل يسر وسهولة.

وأفاد أن الباقات تعد خيارا آخر للدعم السكني، كما تأتي تأكيدا للجهود المشتركة مع منظومة الإسكان بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة التملك إلى 70% وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم 9 خيارات متنوعة منها 4 منتجات للقرض العقاري المدعوم، و5 باقات للدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة الكترونية، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة، كما يقوم مركز الاتصال الموحد وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين عن «القرض المدعوم» وباقات الدعم السكني.