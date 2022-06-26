استعدادا لعيد الأضحى.. التموين تخفض أسعار اللحوم البرازيلية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توفير كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة والدواجن للمواطنين، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، بأسعار مخفضة استعدادا لعيد الأضحى المبارك 2022.

وأعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، طرح لحم الضأن فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 130 جنيها للكيلو، وكذلك تخفيض سعر اللحوم البرازيلى المجمد من 90 جنيها إلى 85 جنيها، كما سيتم فتح منافذ للمجمعات الاستهلاكية أول ثلاثة أيّام من عيد الأضحى المبارك لطرح اللحوم وكافة المنتجات وسيكون فيه 39 شادرا لطرح الخراف الحية على مستوى الجمهورية بمنافذ الشركة القابضة.

وأكد وزير التموين، طرح لحوم طازجة بمعدل و6320 رأس عجول حية منهم 5420 عجل بمجزر توشكى والباقى بمجزر سفاجا وسيتم طرحها فى منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكل شهر سيكون فيه توريد 40 ألف طن وتوفير أيضا 4112 طن لحوم مجمدة كذلك التعاقد مع إحدى الشركات فى 1000 طن لحوم برازيلي مجمدة، كما سيتم توريد 800 طن لوزارة الأوقاف وتم توقيع برتوكول مع الأوقاف بتوريد 500 طن وتزيد عن 1800 طن وتوزع على الأسر الأولى بالرعاية، كما يوجد تعاقب من إحدى الشركات لتوريد 11 ألف طن، وسيتم التوريد شهريا، كما يوجد 180 طن سكر معبأة و60 ألف طن زيت معبأ والمكرونة 20 ألف طن معبأ.