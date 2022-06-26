تخفيفا عن الموازنة العامة.. التموين تلجأ لإضافة البطاطا إلى الدقيق لإنتاج الخبز المدعم

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جاري إجراء تجارب وإعداد دراسة حول إمكانية خلط الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز المدعم بالبطاطا البيضاء، على أن يتم إنتاج خبز جيد أيضا، وذلك للتخفيف عن الموازنة العامة للدولة، حيث تنتج وزارة التموين يوميا ما يقرب من 270 مليون رغيف لصالح مستفيدي البطاقات التموينية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن استعدادات وزارة التموين لعيد الأضحى المبارك 2022 وتوفير منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.