شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تواجه «الحزام والطريق الصيني» بـ200 مليار دولار في الدول النامية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستهدف الولايات المتحدة الأمريكية جمع 200 مليار دولار من الأموال الخاصة والعامة على مدى 5 سنوات؛ لتمويل البنية التحتية المطلوبة في الدول النامية، في إطار مبادرة لمجموعة السبع تهدف إلى مواجهة مشروع الحزام والطريق الصيني الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيكشف عن الخطط وبجواره قادة المجموعة الآخرين، الذين كشف بعضهم بالفعل عن مبادراتهم المنفصلة، في تجمعهم السنوي الذي سيعقد هذا العام في قصر إلماو في جنوب ألمانيا.

وأوضحت الإدارة الأمريكية أنه سيتم جمع الأموال من خلال المنح والصناديق الاتحادية ومن خلال الاستفادة من استثمارات القطاع الخاص، مشيرة إلى أن مئات المليارات من الدولارات الإضافية يمكن أن تأتي من بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية وصناديق الثروة السيادية وغيرها.