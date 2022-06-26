شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الجميل: إطلاق ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال شهد طفرة كبرى فى عهد الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo 3A" للاستثمار الزراعى والصناعى إن إطلاق ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال شهد طفرة كبرى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مشيرا إلى أن تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل سويا من أجل تنفيذ المشاريع التنموية التي يحتاجها الوطن وإطلاق المجال لريادة الأعمال ، يسهم في توفير فرص العمل الجديدة بالسوق المصرى بما يعمل على زيادة الصناعات المصرية وتقليل نسب البطالة وأيضا زيادة مجموع الصادرات من السلع والخدمات ، وبالتالي رفع مستوى الناتج المحلي وتحقيق معدلات التنمية المستدامة التى نرجوها.

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن التقارير الدولية تضع الدولة المصرية خلال السنوات الخمس الأخيرة ، كأحد المراكز الرئيسية فى المنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لريادة الأعمال والمشاريع الناشئة ، حيث استطاعت مصر الحصول على 24% من إجمالى الصفقات الخاصة بالمشاريع الناشئة وريادة الأعمال بمقدار 120 صفقة تجارية بقيمة 179 مليون دولار، كما أوضحت التقارير الدولية ارتفاع نصيب مصر من الحصة التمويلية لاستثمارات رأس المال الجرئ بنسبة 31%، لتحتل أيضًا المركز الثانى بين دول المنطقة فى جذب رؤوس الأموال التمويلية.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكذلك الملتقى السنوي للشركات الناشئة، يمنح فرصة ذهبية للشباب لعرض أفكارهم، والاستفادة من خبرات شباب رواد الأعمال المتواجدين في الملتقى واستعراض قصص نجاحهم الملهمة التى تمثل دافعا قويا لكل شاب لديه فكرة، حتى وإن كانت بسيطة وصغيرة لتطويرها والعمل عليها ليصبح رائد أعمال ناجحا، وكذلك التشبيك بين رواد الأعمال والجهات التمويلية، وإتاحة الفرصة للحديث عن مجال ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة

واعتبر أيمن الجميل أن تنمية الشركات الناشئة وجذب الاستثمارات الأجنبية لها أحد الحلول الكبرى للاقتصاد المصرى والتى شهدت دفعة قوية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استطاعت الشركات الناشئة المصرية تحقيق مكانة كبيرة على مستوى المنطقة وجذب جانب كبير من الاستثمارات الخارجية الموجهة لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى ضرورة التوسع فى تقديم الدعم التقنى والتدريب للشباب المصرى المبتكر، بما يضمن تحسين وضع مصر على الخريطة العالمية فى مجال ريادة الأعمال.

وشدد أيمن الجميل على أهمية الإبداع والابتكار التكنولوجى فى تحقيق قيمة مضافة فى مجال الشركات الناشئة العاملة فى مجالات التكنولوجيا والاتصالات والخدمات والصناعات التحويلية وتصدير المنتجات الزراعية والصناعات الصغيرة، فى هذا التوقيت الذى يشهد تشكيل عالمى جديد، يمكن أن تتبوأ خلاله الدولة المصرية المكانة اللائقة بها كقوة اقتصادية وإقليمية كبيرة