شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الأسهم السعودية والكويتية بجلسة الأحد.. وهبوط بورصة البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.79% رابحًا 202.34 نقطة ليغلق عند مستوى 11513.01 نقطة، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت، فيما تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.36% خاسرًا 6.62 نقطة ليغلق عند مستوى 1809.73 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 1.79% رابحًا 202.34 نقطة ليغلق عند مستوى 11513.01 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.23% خاسرًا 47.21 نقطة ليغلق عند مستوى 20681.38 نقطة، وبلغ حجم التداول 155.3 مليون سهم بقيمة 5.2 مليار ريال.

وصعد 19 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها السلع طويلة الأجل بنسبة 4.77%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 3.66%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.73%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.64%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.45%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 2.33%، ثم قطاعي الاتصالات، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.19%، 2.17%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي إدارة وتطوير العقارات، والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.77%، 0.02%، على التوالي.

وقفز 196 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "المصافي" بنسبة 10%، ثم سهم "جبسكو" بنسبة 10%، ثم سهم "متطورة" بنسبة 9.98%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها سهم "دار الأركان" بنسبة 6.20%، ثم سهم "تعليم ريت" بنسبة 1.86%، ثم سهم "المواساة" بنسبة 1.55%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 406.1 مليون ريال سعودي.

بورصة البحرين

فيما تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.36% خاسرًا 6.62 نقطة ليغلق عند مستوى 1809.73 نقطة، وبلغ حجم التداول 383.6 ألف سهم بقيمة 124.3 ألف دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 160.88% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 3.08%، ثم قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 9.42% بضغوط هبوط سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.4%، وهبط سهمي بنك السلام، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.19%، 1.04%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 8.19% مدفوعًا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.6%.

بورصة الكويت

فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.23% رابحًا 88.79 نقطة ليغلق عند مستوى 7328.98 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.33% رابحًا 106.96 نقطة ليغلق عند مستوى 8124.65 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.85% رابحًا 47.72 نقطة ليغلق عند مستوى 5694.38 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.15% رابحًا 67.78 نقطة ليغلق عند مستوى 5938.28 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 238.3 مليون سهم بقيمة 54.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.2 ألف صفقة، وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها العقار بنسبة 1.82%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.64%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 1.63%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.34%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.21%، ثم قطاعي الاتصالات، والطاقة بنسبة 0.67%، 0.63%، على التوالي، ثم قطاعي المنافع، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.49%، 0.45%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع التأمين وحيدًا بنسبة 0.74%.