شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية: 100 لقاء على هامش البعثة المصرية فى أنجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت فعاليات البعثة التجارية إلى دولة انجولا و التي اجريت خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو 2022 بالتعاون مع شركة B2B ومشروع "تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID" وبرعاية البنك الأهلي المصري، حيث تم خلال أيام البعثة إجراء اكثر من 100 لقاء ثنائي و زيارات ميدانية بين الشركات المصرية المشاركة في البعثة ونظرائهم في انجولا.

وقال المجلس التصديرى للصناعات الهندسية في بيان له، أنه تم تمثيل البعثة من قبل 14 شركه هندسية في قطاعات الأجهزة المنزلية - الكابلات - وسائل النقل - مكونات السيارات - منتجات تشغيل المعادن - الآلات الزراعية - الات التعبئة.

وتقدم المجلس بالشكر والتقدير للسفير محمد صفوت سفير جمهورية مصر العربية بدولة انجولا على تعاونه الكبير و تسهيل مهمه الوفد الهندسي وحرصه الكبير على الدعم والتواجد خلال مده ايام عمل البعثة.

وكان المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أعلن أن بعض الشركات المصرية المشاركة في البعثة التي ينظمها المجلس إلى انجولا التقى وزراء النقل والزراعة والكهرباء، حيث التقت طنطا موتورز بالمهندس "مانوال جواو" وزير الزراعة والثروة الحيوانية الانجولية و MCV التقت ريكاردو دي أبريو، وزير النقل، وانرجي التقت وزير الكهرباء لإقامة مشروعات مشتركة.

ومن جانبها قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية وممثل المجلس في البعثة، إن اللقاءات التي جرت خلال البعثة تعتبر فرصة جيدة للشركات لتنفيذ شراكات مع الجانب الانجولي، خاصة أن السوق هناك واعد جدا ويمكن أن يكون للشركات الهندسية تواجد قوي بالمنتجات الوطنية.

وأوضحت "حلمي"، أن الشركات التي شاركت في بعثة انجولا تمتلك فرصا قوية لتزويد السوق الانجولي باحتياجاته من المنتجات الهندسية المختلفة خاصة وأن الصناعات الهندسية الوطنية تمتلك قدرات هائلة.

وأعلنت مي حلمي عن قيام 14 شركة بزيارة عدد من مصانع الشركات الانجولية لبحث سبل التعاون والفرص التصديرية الممكنة في إطار مساعي كلا البلدين لتعزيز التبادل التجاري خلال الفترة القادمة