شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات مصر" تعلن تغيير علامتها التجارية إلى "اتصالات من e&" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت "اتصالات مصر" أنها ستطلق "اتصالات من e&" كعلامة تجارية جديدة لتتماشي مع الهوية الجديدة للمجموعة e& في إطار تحول المجموعة إلى مجموعة رائدة عالمياً في مجال الاستثمار التكنولوجي لتعمل على تمكين المجتمعات.

تم الاعلان عن الهوية الجديدة في وقت تواصل فيه المجموعة التسريع من عملية التحول الرقمي بهدف تمكين المجتمعات، حيث تواصل e& تعزيز ريادتها وتنوع خدمتها في الأسواق المختلفة من خلال تفعيل فرص الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية.

وتعليقًا على تغيير العلامة التجارية في مصر، قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة e&: "جاء قرار إطلاق العلامة التجارية المطورة "لاتصالات مصر" بهدف خلق التناغم على مستوى المجموعة لاسيما فيما يخص تحقيق طموحاتنا في تحول أعمالنا ودفع قيمة العلامة التجارية وذلك في إطار سعينا لتبني كل عوامل التجديد والابتكار"

وأضاف دويدار " نهدف الي المساهمة في تعزيز ودفع الاقتصاد الرقمي في مصر وتقديم الحلول الرقمية المبتكرة في مصر، ونلتزم من خلال الهوية الجديدة للمجموعة e& بالسعي إلى تعزيز مكانة "اتصالات مصر" الرائدة في السوق المصرية من خلال الابتكار في عملياتها ومبادئها وتحقيق طموحاتنا من خلال التخيل والابتكار وتنفيذ أفكار من شأنها إحداث فرق ملموس للعملاء والمساهمين والمستثمرين."

وفي السياق ذاته، قال حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة "اتصالات مصر": " جاء اختيار مصر ليتم إطلاق العلامة التجارية الجديدة لوحدة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالتزامن مع اطلاقها في دولة المقر الإمارات العربية المتحدة ليعكس المكانة المرموقة والاداء المميز التي نمتلكها في مصر بالإضافة الي الثقة في السوق المصري وتأكيداً على ما تحقق من نجاحات متتالية ومستمرة منذ انطلاقنا".

كما قال: "نجحنا على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية في تعزيز القيمة للمشتركين والمساهمين والمستثمرين والمجتمع بأكمله، ونريد لقصة نجاحنا هذه أن تتواصل مستقبلاً تحت علامتنا التجارية الجديدة. وقد استطعنا جميعاً بتوفيق من الله وتضافر الجهود أن نسطر نمط من الإنجازات القائمة على أسس راسخة وقاعدة صلبة، وتنمية فرق عمل علي مستوى عالمي وهو ما يؤكد الإصرار على تحقيق المزيد من الإنجازات، بعد أن تحولنا من شركة تقدم خدمات اتصالات فقط إلى شركة تقدم خدمات تكنولوجية متكاملة في ظل الهوية المؤسسية الجديدة".