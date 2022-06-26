شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 69.5% ارتفاعاً فى قيمة الصادرات المصرية للإمارات فى الربع الأول من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للإمارات مسجلة 576.7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 340.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 69.5%، وانخفضت قيمة الواردات المصرية من الإمارات لتصل إلى 642.9 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 793.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 19%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتبلغ 1.2 ملياردولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.6%.

وسجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر 448.6 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021/ 2022 مقابل 353.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 26.9%.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3,4 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 3,1 ملياردولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 9,5 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 41 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 45,5 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 9,9%.