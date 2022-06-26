شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 26 يونيو 2022.. عيار 18 يسجل 862 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شعبة الذهب استقرار أسعار الذهب اليوم ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر مستويات 1005 جنيها للجرام، وذلك مع استمرار تسجل السعر العالمي للذهب مستوى 1827 دولار بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية وتوقف التداول على الذهب عالمياً.

وأضافت الشعبة، أن أسعار الذهب اليوم عيار 18 يسجل 862 جنيها وعيار 21 يسجل 1005 جنيهات وعيار 24 يسجل 1147 جنيها والجنيه الذهب 8038 جنيها وأونصة الذهب 1827 دولار.

وتشهد الفتره الحالية فى الأسواق حالة من الأضطراب وتصعب التوقعات السليمة فى ظل توتر الأوضاع الجيوسياسية وتفاقم الأزمه الإقتصادية، فمع التراجع الذى تشهدة أسواق الأسهم العالمية وسوق العملات الرقمية كان من المفترض أن نجد سعر مرتفع للذهب ولكن رفع الفائدة الأمريكية والسياسة النقدية المشددة كانت البنوك هى الملجأ الأمن للمستثمرين.

وأوضح تقرير لهيئة المتاجرة على العقود والسلع الأجلة، أن هناك تراجع فى مراكز الشراء من كبار المضاربين على الذهب، وتتوقع جولد بيليون أن أسعار الذهب فى مصر قد تشهد تراجعات طفيفة في حالة رفع الفائدة و تؤكد أن الفائدة تشكل فارق في أسعار الذهب ولكن تظل الأسعار العالمية هى المسؤول الأول والمؤثر على الأسعار بالسوق المحلية بالإضافة للعرض والطلب.

وتشير توقعات جولد بيليون مواصلة أسعار الذهب الإرتفاع من وحول الأسعار الحالية 1005 جنيها وأن كل هبوط فرصة جيدة للشراء بسعر أفضل لنستهدف بذلك 1015جنيها كهدف ومن المرجح أن نشهد أسعار مرتفعة أكثر من مستهدفنا ولكن مستوى 1015جنيها محطة هامة لأسعار الذهب محليا.



أسواق الذهب في أسبوع أسواق الذهب في أسبوع

شهدت أسعار الذهب استقرارًا بالأسواق المحلية، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 0.9% هذا الأسبوع، لتسجيل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي، إذ تأثر الطلب على الذهب بالمخاوف من رفع البنوك المركزية المحتمل لأسعار الفائدة لمواجهة التضخم.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي ل «أي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت إن الأوقية افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1841 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1825 دولارًا، مدعومة بارتفاع طفيف مع نهاية تداولات يوم الجمعة الماضية، بنسبة بلغت 0.1%، بعد أن لامست في منتصف تعاملات الاسبوع أدنى مستوى عند 1816 دولارًا، وذلك بفعل تراجع الدولار بأكثر من 0.2%.

أشار، إلى أن أسعار الذهب بالاسواق المحلية شهدت استقرار على مدار الاسبوع، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 افتتح تعاملات الاسبوع يوم الاثنين الماضي عند مستوى 1005 جنيهًا، واختتم التعاملات مساء السبت عند مستوى 1006 جنيهات.

أشار، إلى أن أسواق الذهب المحلية شهدت استقرارًا بعد قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس الماضي، بثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 11.25% و12.25%و11.75%، على الترتيب.

وتوقع إمبابي، انتعاش حركة المبيعات بالأسواق الفعلية، مع استعدادات التجار لموسم حفلات الخطوبة والزفاف، مع بدء موسم الاجازات الدراسية وقدوم المصريين العاملين بالخارج، وإجازات عيد الأضحى المبارك.

وفي سياق متصل اختتمت فعاليات ملتقى جواهرجية مصر، الذي تنظمه «أي صاغة» حول دور التحول الرقمي والشمول المالي في تنمية قطاع الذهب والمجوهرات، كما أعلنت « أي صاغة» عن خطتها المستقبلية في عقد معرضًا كبيرًا للجمهور خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق أخر، أعلنت أمريكا ومجموعة السبع اليوم، حظر استيراد الذهب الروسي المستخرج حديثا، وذلك في إطار عقوبات جديدة على موسكو ردا على العملية العسكرية في أوكرانيا.

وتنتج روسيا نحو عشرة بالمئة من الذهب المستخرج على مستوى العالم كل عام، وزادت حيازاتها من الذهب لثلاثة أمثال منذ أن ضمت شبه جزيرة القرم في عام 2014.