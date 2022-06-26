شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أسهم قيادية بالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها السويدي إليكتريك، بنك التعمير والإسكان، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وجي بي أوتو، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات الأجانب للبيع، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات ضعيفة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 9435 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 1698 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 11633 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 3814 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 1784 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 2637 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 3724 نقطة.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، استمرار إيقاف التعامل على الورقة المالية المجموعة المصرية العقارية، لحين الحصول على رد وافٍ من الشركة في الأصول العقارية المملوكة للشركة مدعومًا بالمستندات، وكذا قيامها بتقديم خطاب من البنك يتضمن تفاصيل وحيثيات الموضوع.

وأعلنت الشركة العربية للصناعات الهندسية، بيع المساهم أيمن إبراهيم النحاس عدد 6.9 مليون سهم بسعر جنيه بقيمة إجمالية 6.9 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 16.14% إلى 12%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركات مجموعة مستشفيات كليوباترا، ابن سينا فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، المتحدة للإسكان والتعمير، مصر بني سويف للأسمنت، شراء الأولى 3.1 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم، والثانية 2 مليون سهم، والثالثة 653.5 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.03%، والرابعة 52 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.72% من أسهم رأس المال، والخامسة 4718 سهم خزينة ليصل الإجمالي 3.7 مليون سهم.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 20 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية لنظم التعليم الحديثة، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 5.2 مليون سهم، 49.5 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، جدوى للتنمية الصناعية، تعليم لخدمات الإدارة، بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 578 ألف سهم، 8 آلاف سهم، 113 ألف سهم، 200 ألف سهم، 929.8 ألف سهم، 25 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي حديد عز، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 15 ألف سهم، 208 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 4049 سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحققت شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، إيرادات بلغت 20.9 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر عام 2021 مقابل 36.9 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 43.37%، وبلغت صافي الخسائر 11 مليون جنيه مقارن مع 26.1 مليون جنيه بنسبة انخفاض 142.21%.

كما أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية، تحقيق إيرادات بلغت 2.4 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 1.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 29.1%، وبلغ صافي الربح 142 مليون جنيه مقابل أرباح 123 مليون جنيه بنسبة نمو 15%.

وحققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، إيرادات بلغت 3.1 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 825.4 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 378%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 481.9 مليون جنيه مقارنة بخسائر مليار جنيه.

فيما أعلنت عدد من الشركات، موافقة الجمعية العامة على الموازنة التقديرية للعام المالي 2022/2023، وتستهدف شركة القناة للتوكيلات الملاحية تحقيق إيرادًا للنشاط الأساسي قدره 69.5 مليون جنيه، وصافي ربح قدره 200 مليون جنيه.

من جهة أخرى قالت شركة المشروعات الصناعية والهندسية، إنه صدر حكم في الاستئناف رقم 514 لسنة 13 اقتصادية القاهرة، المقام من الشركة ضد المصفي بصفته بتاريخ 17 يناير عام 2022، بالحجز على حسابات الشركة بالبنوك للوفاء له بالمبلغ الصادر به الحكم علمًا بأن رصيد الشركة لدى البنوك يغطي المبلغ المحجوز به وجاري تنفيذ الحكم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع الحجز، يأتي ذلك بعد قيام المصفي القانوني لاتحاد العاملين المساهمين للشركة ضد الشركة بإلزامها بأداء مبلغ 3 ملايين جنيه قيمة كوبونات الأرباح عن السنة المالية 1998/1999 الخاصة باتحاد المساهمين مع الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 24 أبريل عام 2019 حتى تاريخ السداد.

في سياق آخر قال مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، إن ما جاء في أحد المنشورات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بصيغة ملف PDF بوجود معاملات مصرفية بينه وبين مجموعة بيت الخبرة بعيد تمامًا عن الصحة، مناشدًا بتحري الدقة، وعدم تداول أية معلومات يرد فيها اسم المصرف دون الرجوع للمصادر الرسمية به، لما لذلك من تأثير سلبي على سمعة المصرف وعملائه.

وفي نفس السياق قالت شركة حديد عز، ردًا على ما نشر بإحدى الصحف المحلية بخصوص معاملات استثمارية على أسهم الشركة، فأنها ليس لديها علم بهذا الموضوع، كما تؤكد أن الشركة حريصة على الالتزام بقواعد الإفصاح.

فيما قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، ردًا على الخبر المنشور بشأن استحواذ شركة الدار الإماراتية على حصة أغلبية من أسهم الشركة، فأنها لم تتلقى عرض رسمي من الشركة الإماراتية، وعدم وجود جديد في هذا الشأن، وليس هناك أي مفاوضات جدية مع أي مستثمر، وفي حالة وجود أية تفاصيل جديدة أو تغيرات تستوجب الإفصاح سيتم الإخطار بها، ومن الطبيعي للشركات في القطاع العقاري أو أية شركات في نفس المجال أن تتقابل للتشاور في إطار النشاط اليومي للشركات والتعاون بينهم.