شكرا لقرائتكم خبر عن جلوبال كونستراكشن ريفيو: نيوم تكشف للعالم عن قلبها العامر بالابتكار المعماري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * «المدينة التي تبلغ مساحتها 3.4 كيلومتر مربع ستشكل مركزا إقليميا وعالميا يحتضن الصناعات المبتكرة والتعليمية والإبداعية».

سلط موقع «جلوبال كونستراكشن ويك» الضوء على مدينة نيوم المستقبلية العملاقة، بوصفها أول مدينة «غير ربحية» بالكامل في العالم، مؤكدا أنه في قلب هذا المشروع الواعد هناك نزعة ابتكارية معمارية عملاقة تنكشف ملامحها على العالم يوما بعد يوم.

وقال الموقع في الموضوع الذي ترجمت صحيفة (اليوم) أبرز ما جاء فيه، إن المهندس المعماري الأسترالي كونراد جارجيت، سيصمم المقر الرئيسي لمؤسسة «مسك»، التابعة لصاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والتي من المتوقع أن تكون واحدة من أكبر المشروعات غير الربحية، التي تشكل فرقا حقيقيا في العالم، بسبب تشجيعها على الاستدامة والابتكار.

وأضاف الموقع: «ستكون المدينة غير الربحية التي تبلغ مساحتها 3.4 كيلومتر مربع مركزا إقليميا وعالميا يحتضن الصناعات المبتكرة والتعليمية والإبداعية»، ويقع القطاع غير الربحي في حي عرقة غربي الرياض، بجوار وادي حنيفة.

وحسب الموقع العالمي، سيقام مركز مؤسسة «مسك» على شبه جزيرة مكونة من وديان عميقة، حيث ستلتف حوالي 6000 متر مربع من المكاتب حول حديقة مركزية وطابق أرضي عام، وغطاء كبير أو «مشربية» توفر الظل للمنطقة.

ويصف المهندس المعماري المشروع الواعد أنه يسعى لعكس «روح المكان» العربية الأصيلة، وهذا يعني استخدام الأحجار المحلية، والألواح المعدنية غير العاكسة، والأخشاب الصلبة لعزل الكربون، كما يحقق المبنى أعلى درجات الاستدامة العالمية من خلال الحياد الكربوني والتصميم الواعي لمرافق المياه والميزات الطبيعية.

ونقل الموقع عن الدكتور بدر بن حمود البدر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مسك قوله: «تم تصميم كل جانب من جوانب المقر الجديد خصيصا لخلق بيئة تعزز التعاون والإبداع»، واختتم الموقع: «إنه مشروع فريد من نوعه وقلبه عامر بالابتكار والتقنية».