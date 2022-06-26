شكرا لقرائتكم خبر عن ذا سياست ديلي: دفعة كبيرة نحو سعودة الوظائف بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * «السعودية تسعى إلى خفض معدل البطالة بين المواطنين إلى 7.5 % بحلول 2030».

أكد موقع «ذا سياست ديلي» العالمي أن السعودية تبذل جهودا كبيرة لإتاحة مزيد من فرص العمل للشباب والنساء من أبناء المملكة، وكانت آخر خطوة في هذا الصدد إتاحة 33 ألف وظيفة جديدة للسعوديين في عدة قطاعات، من أجل توطين عدد من المهن والأنشطة، في إطار خطط المملكة لحصر العمل في عدد من المهن على المواطنين.

وقال الموقع في الموضوع الذي ترجمت صحيفة (اليوم) أبرز ما جاء فيه: «شملت القرارات الجديدة توطين مهن الطيران المرخصة والبصريات ونشاط التفتيش الدوري ومنافذ الخدمات البريدية ونقل الطرود ومهن خدمة العملاء ومنافذ البيع في سبعة أنشطة اقتصادية بمختلف مناطق المملكة، ومن المتوقع أن تتيح هذه الخطوة أكثر من 33 ألف فرصة عمل للمواطنين بهدف زيادة مشاركتهم في سوق العمل والمساهمة في النظام الاقتصادي للدولة».

ولفت الموقع إلى أن معدل البطالة انخفض في السعودية خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 12 عاما، حيث وصل إلى 11 %.

وتسعى المملكة إلى خفض معدل البطالة بين المواطنين إلى 7.5 % بحلول 2030، ونفذت الحكومة إصلاحات اقتصادية منذ عام 2016 لتوفير ملايين الوظائف في تنفيذ رؤية 2030، بحسب الموقع.

جدير بالذكر، أنه بموجب برنامج السعودة، تعمل السلطات من وقت لآخر على قصر بعض المهن والوظائف على السعوديين فقط، كما تسعى إلى تعديل اللوائح لمحاولة تعزيز ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، على أمل أن يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى خلق المزيد من فرص العمل للسعوديين.