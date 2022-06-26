شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تؤكد أهمية التعامل بحسم تجاه تحديات الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن تفاؤله، حيال توصل مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى ردود مشتركة على أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا.

وفي أعقاب جولة المشاورات الأولى لزعماء المجموعة في قصر إلماو البافاري جنوب ألمانيا، قال شولتس اليوم الأحد :" توحدنا نظرتنا إلى العالم، ويوحدنا الإيمان بالديمقراطية وسيادة القانون"، مضيفا: "ونحن نعرف أن هناك شيئا ما يتعين فعله".

وأشار إلى أن مجموعة السبع "جماعة جيدة بشكل يؤهلها لإعداد ردود مشتركة على تحديات عصرنا"، فيما أكد شولتس أن المهم في ذلك هو العمل بشكل حاسم وبشكل موحد، مبينا أن دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) وقفت إلى جانب بعضها البعض عندما تعلق الأمر بدعم أوكرانيا في مواجهة الهجوم الوحشي لروسيا عليها، ولفت إلى أن هذا ما لم يكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضعه في حسبانه وقال إن من المؤكد أن هذا الأمر سيظل يسبب له صداعا.

وقال "شولتس" إن الهجمات الصاروخية الحالية على كييف أظهرت مجددا مدى وحشية حرب بوتين " وأظهرت أن من الصواب أن نقف معا وندعم الأوكرانيين في الدفاع عن بلادهم وديمقراطيتهم وحريتهم في تقرير مصيرهم".

وصرح "شولتس" بأنه أجرى محادثات ثنائية دقيقة للغاية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل ظهر اليوم، وأوضح أنهما اتفقا في التقديرات المتعلقة بما يتعين القيام به مع أوكرانيا وقال:" الولايات المتحدة وألمانيا ستواصلان التحرك سويا عندما يتعلق الأمر بقضايا أمن أوكرانيا"، وأشار إلى أن هذا ما حدث منذ البداية وسيستمر كذلك في المستقبل.

وذكر "شولتس" إنه تم التأكد مجددا خلال اللقاء من طريقة التعامل المشتركة مع الأزمة والتعاون الوثيق بين الجانبين.