شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة «وطن طموح» في منتدى إدارة المشاريع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير معهد إدارة المشاريع، م. بدر بورشيد، أن إدارة المشاريع تسهم في التطور السريع بجميع القطاعات، مشيرا إلى أن المشاريع تعد نقطة الانطلاق لتحويل الإستراتيجيات إلى واقع، لا سيما أن المقاييس المختلفة للمشاريع المنفذة في جميع المناطق تأتي لتحقيق أهداف رؤية 2030.

وأضاف خلال افتتاح فعاليات المنتدى العالمي لإدارة المشاريع، الذي استهل فعالياته بالإعلان عن إطلاق مبادرة وطن طموح، أن المنتدى يحظى بالعديد من الخبراء والمتخصصين ومناقشات مثمرة لدعم المشاريع بالمملكة والمنطقة؛ بهدف تحقيق أقصى استفادة من التطورات التكنولوجية.

وشدد المهندس بدر بورشيد على أهمية إدارة المشاريع في التطور السريع للمملكة بجميع القطاعات.

وقال خلال افتتاح فعاليات المنتدى العالمي لإدارة المشاريع: إن إدارة المشاريع مهمة بكل المقاييس المختلفة للمشاريع التي يتم تنفيذها في جميع المناطق لتحقيق أهداف رؤية 2030.

وانطلقت، اليوم الأحد، فعاليات المنتدى العالمي لإدارة المشاريع والمعرض المصاحب بالرياض، وذلك بحضور محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه م. عبدالله العبدالكريم، وعدد من المسؤولين والخبراء الدوليين والإقليميين والمحليين، تحت شعار «مستقبل إدارة المشاريع: ما بين الرقمنة والتكيف مع التغيير»، وتستمر جلسات المنتدى على مدى يومي الأحد والإثنين، 26 و27 يونيو الجاري.

ويُنظم فعاليات المنتدى معهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية، برعاية صندوق الاستثمارات العامة. ويركز المنتدى على 4 محاور هي البنية التحتية، والتكنولوجيا والابتكار، والمدن الذكية والتنمية الاجتماعية، بمشاركة مديري المشاريع وصناع القرار وأبرز المهنيين وقادة الفكر في مجال إدارة المشاريع.

ويشارك في المنتدى 17 متحدثا دوليا، و32 متحدثا محليا، ينقسمون بين 13 متحدثا من القطاع الحكومي و36 متحدثا من القطاع الخاص.

وسجل أكثر من 5 آلاف شخص حضوره لفعاليات المنتدى من خلال موقع المنتدى على الإنترنت، بالإضافة إلى حضور 53 دولة حول العالم.

واشتملت ورش عمل ما قبل المنتدى على 5 جلسات ناقشت موضوعات مستقبل إدارة المشاريع، ومكتب تحقيق رؤية 2030، وإطار عمل البيانات الضخمة للمؤسسات، وفوائد استخدام أدوات إدارة المشاريع وإطار المهارات والكفاءات العالمي للعالم الرقمي.