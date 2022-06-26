شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تستعد لفتح محطة تعمل بالفحم وسط تقليص الغاز الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت فرنسا عن استعدادها لإعادة فتح محطة تعمل بالفحم، لتعزيز أمن إمدادات الطاقة، وسط انقطاع التيار الكهربائي في عدد كبير من المحطات النووية، وتقليص شحنات الغاز الروسي، طبقا لما ذكرته قناة "آر.تي.إل" الإذاعية.

ويدعو مشروع القانون، المقرر تقديمه في اجتماع مجلس الوزراء، أوائل تموز/يوليو المقبل، إلى أن تتمكن محطة توليد الطاقة، التي تعمل بالفحم في سانت-أفولد، شرق فرنسا، من إعادة توظيف 71 موظفا سابقا، في أقرب وقت، الشهر المقبل، للعمل في صيانة المحطة، قبل الشتاء، طبقا لما ذكرته القناة، نقلا عن نسخة من مشروع القانون، التي حصلت عليها، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأضافت المحطة الإذاعية أنه سيعرض على الموظفين السابقين بالمحطة، التي تم إغلاقها في 31 آذار/مارس الماضي بالإضافة إلى أي موظف خارجي مطلوب، العمل لديها حتى نهاية 2023، فيما لم يتسن الوصول إلى متحدث باسم وزارة "انتقال الطاقة" للتعليق خارج ساعات العمل المعتادة.