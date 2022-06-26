تعرف على أسعار الذهب اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

هبطت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد مع بداية التعاملات، بقيمة جنيهاً واحداً، مقارنة بأسعار أمس.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 670 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 861 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1005 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 1148 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 8040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

واليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وارتفع سعر الذهب عالميا بنهاية تعاملات جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، إلى نحو 1826 دولارا للأوقية، بنسبة بزيادة قدرها 0.23%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.